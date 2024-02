Giò Manzoni a Cusano Milanino | Coloriamo i muri dei palazzi e ispiriamoci al Liberty di Milano

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 4 febbraio 2024)), 4 febbraio 2024 – Ci si accomoda nel salone centrale della villa e si prende “Un caffè con il sorriso”, accolti da due dei 40 ragazzi disabili che fanno attività con l'associazione Il Sorriso che ha sede a Villa Bigatti. In quel salone una guest star al mese racconterà la sua esperienza, il suo sogno diventato realtà, ma soprattutto il suo progetto per migliorare la città. Giòè stato il primo ospite ad aprire questa nuova rassegna, lanciata insieme all’associazione Cittàgiardino. Giò è un artista di origine boliviana, arrivato in Italia da bambino. I suoi disegni hanno oltrepassato i confini nazionali, ma il suo sogno è vedere gli edifici delle città prendere vita attraverso i colori e le decorazioni murarie. “...