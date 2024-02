Ginnastica artistica | Serie A | pagelle prima tappa Alice D’Amato rock star | Villa stupisce Asia da abbracciare | Perotti da seguire

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 4 febbraio 2024) Sabato 3 febbraio si è disputata ladellaA1 2024 di, il massimo campionato italiano a squadre. Di seguito ledelle atlete italiane che si sono messe maggiormente in luce al PalaGeorge di Montichiari.: 9,5. La genovese si è meritata la copertina della gara sul fronte tecnico, disputando una prova di altissima intensità e di elevato spessore agonistico. Alla trave è semplicemente stata maiuscola: difficoltà aumentate in modo notevole (6.0 il D Score), esecuzione brillante e punteggio roboante di 14.650, che fa sognare per il prossimo futuro, sia sul fronte individuale ...