Gianna Nannini | il film Letizia Toni interpreta l’icona del rock italiano in “Sei nell’anima”

(Di domenica 4 febbraio 2024) Siena, 4 febbraio 2024 – Un viaggio dentro la vita e la mente creativa di una donna capace di plasmare emozioni con poesia e musica. La storia didiventa il'Sei nell'anima', prodotto da Indiana Production e diretto da Cinzia TH Torrini, con protagonista, attrice originaria di Prato classe 1993, nei panni dell'icona delfemminile. In arrivo solo su Netflix dal 2 maggio un frammento della storia di una delle voci più incisive e rinomate della nostra musica, trent'anni raccontati partendo dall'infanzia, dalle radici della sua vita e della sua carriera, fino alla consacrazione, passando da una svolta che trancia di netto in due parti la vita di, tanto da considerarla la sua vera nascita: l'anno 1983. ...

In gara la band empolese Bnkr 44 dopo l’esperienza da ospite con Sethu nel ’23: "A un certo punto abbiamo temuto di non farcela. Ci eravamo giocati il pezzo più debole. Ma alla fine è andata bene" . .Canta Rose: “Ti ho fatto entrare nel mio disordine”. Nella serata dei duetti è attesa l’esibizione dell’artista con Gianna Nannini, per un medley.Le dimissioni dall’ospedale di Jovanotti e un doppio ritorno al Forum di Milano completano il quadro delle notizie musicali dell’ultima settimana: il nostro TG vi racconta tutto, prima della pausa ...