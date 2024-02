Gerusalemme | sputi contro cristiani La condanna di Israele | «Atti brutti» – Il video

(LaPresse) Sputi e insulti contro i cristiani a Gerusalemme da parte di giovani ebrei. L'episodio è stato denunciato da Wadie Abunassarda, Coordinatore del Forum dei Cristiani in ...Ancora sputi e minacce contro ordinari cattolici a Gerusalemme. È accaduto nella Città Vecchia. Il gesto è stato compiuto da due ebrei ortodossi, già individuati. A riferirlo ai media è Wadie ...Assegno unico. Febbraio sarà l'ultimo mese di pagamento "automatico" per chi lo riceveva come integrazione al vecchio Reddito di Cittadinanza. Da marzo, invece, anche chi ...