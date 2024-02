Gerusalemme | sputi contro abate cristiano | arrestati due ebrei ortodossi

(Di domenica 4 febbraio 2024) Uno dei due responsabili ha 17 anni Nuovo episodio dii cristiani a. Secondo quanto ha reso noto la polizia israeliana, duesono statiper aver sputato ed insultato un religiosonella Città Vecchia di. Il religioso è l'Nikodemus Schnabel. L'episodio, si legge sul Times of

Sputi e insulti contro i cristiani a Gerusalemme da parte di giovani ebrei. L'episodio è stato denunciato da Wadie Abunassarda, Coordinatore del Forum dei Cristiani in Terra Santa. (Adnkronos) - Nuovo episodio di sputi contro i cristiani a Gerusalemme. Secondo quanto ha reso noto la polizia israeliana, due ebrei ortodossi sono stati arrestati per aver sputato ed insultato un religioso.