GAZZETTA- Traoré convocato | per Mazzocchi e Ngonge debutto assoluto al Maradona

(Di domenica 4 febbraio 2024) Napoli-Verona:diale sorpresa in convocazione,pronto a cambiare il gioco e dare una svolta alla partita. Il Napoli si prepara per la sfida di campionato contro il Verona, con il tecnico Walter Mazzarri che ha annunciato una sorpresa nella lista dei convocati: Hamed Juniorè stato preferito a Piotr Zielinski, secondo quanto riportato dall’edizione odierna delladello Sport. La decisione di schierare, ex calciatore del Sassuolo, è stata dettata dalla sua versatilità in campo, potendo ricoprire anche il ruolo di mezzala. Questa mossa inaspettata potrebbe portare una nuova dinamicità al centrocampo del Napoli, che cerca di risalire la classifica ed ambire alla tanto attesa qualificazione in Champions League. La ...