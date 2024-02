Gasperini si gode la sua Atalanta | “Vincere queste partite ci dà tanta fiducia”

(Di domenica 4 febbraio 2024) Bergamo. Non può che trasparire soddisfazione dalle parole di Gian Pieroin conferenza stampa dopo la vittoria per 3-1 della suasulla Lazio, una diretta rivale per la Champions: “Prendiamoci qualche merito, siamo stati bravi” afferma il tecnico. “Dalla prima partita qui, quando abbiamo perso 3-4 ed eravamo sotto 3-0 dopo venti minuti, con la Lazio sono sempre statecon tanti gol e molto ben giocate, con poche scene, poche simulazioni. Si gioca a calcio. Oggi siamo stati bravi,ci fa trovare, perché la Lazio è sempre stata un riferimento”.-Lazio 3-1,in conferenza stampa I progressi sono sempre più evidenti: “In questi due mesi siamo cresciuti come qualità ...

Milano. “Abbiamo vinto bene. Vincere qui è sempre un’impresa per noi: abbiamo sofferto la prima mezz’ora, non tanto per le occasioni ma per le idee ... (bergamonews)

Per l'ennesima volta in questa stagione, CDK è stato determinante: dalla prima annata in serie A fatta di ombre ed inconsistenza a quella attuale da ...Al Gewiss Stadium termina 3-1 tra Atalanta e Lazio. Apre Pasalic, accompagna De Ketelaere con una doppietta. Per i capitolini a segno Immobile ...Sarri non cerca alibi per i suoi dopo il ko con l'Atalanta. Ma non molla per il quarto posto: Il campionato è lungo. Gongola Gasperini con De Ketelaere.