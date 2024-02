Gasperini post Atalanta Lazio | «Grande prestazione stasera Possiamo crescere ancora»

(Di domenica 4 febbraio 2024) Le dichiarazioni in conferenza stampa dell’allenatore dell’Gian Pierodopo la gara contro laEcco le dichiarazioni in conferenza stampa didopo la gara tra la suae la. SULLA PARTITA – «In questi ultimi mesi siamo cresciuti dal punto di vista realizzativo. Poi è chiaro che i goal valorizzano il tutto e fanno sembrare un altro tipo di gioco. Stiamo bene con più giocatori e non dobbiamo tornare indietro. La priorità è che la squadra faccia bene al di là dei singoli. Parto dal presupo di cosa sia meglio per l’: De Ketelaere e Miranchuk fanno prestazioni notevoli, Scamacca ci auguriamo sia continuo, poi dipende da noi e dalle caratteristiche dei nostri avversari. Aspettiamo anche Touré. ...

