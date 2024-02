Galleria | altro stop per il Comune Dopo Grimoldi | vince anche Cielo | Attività storica da più di 50 anni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 4 febbraio 2024) Nel giorno in cui il sindaco Giuseppe Sala ha dato conto del sensibile incremento degli introiti da affitti in(dai 30 milioni del 2017 ai quasi 70 di oggi), ilha incassato un’altra sentenza sfavorevole sul fronte delle concessioni riservate ai negozi storici del Salotto. Il Tar ha accolto il ricorso dei titolari di, la gioielleria sotto i portici settentrionali di piazza Duomo che nella primavera del 2021 si è vista negare il rinnovo automatico della convenzione. Si tratta del secondoconsecutivo per Palazzo Marinola doppia vittoria in primo e in secondo grado di, negozio a sua volta escluso nel 2020 dall’elenco degli esercizi commerciali meritevoli di prolungamento dell’accordo senza gara pubblica che comprende Noli, Cadè, Bar Marino, ...