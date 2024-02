Galeotto fu quel tortellino La solidarietà ai fornelli

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 4 febbraio 2024) Burlamacco è un tipo serio. Non serioso, per carità. Guai a toccargli il divertimento. Ma se può mettere lo zampino nella, non si tira mai indietro. Stavolta, si è affiancato a un partner d’eccezione, lo chef pluristellato Massimo Bottura, patron della celebre Osteria Francescana di Modena. Lo chef italiano più conosciuto al mondo è venuto a Viareggio a preparare tortellini. Ma non tortellini qualunque:li dell’associazione ’Tortellante’, che mette fianco a fianco nonne e ragazzi con sindrome genetica. "Ho sempre guardato il Carnevale alla televisione e ogni volta rimanevo sconvolto – ha raccontato Bottura –; Viareggio era un po’ il punto di riferimento per le vacanze della mia famiglia. Sono qui per colpa di un’. Alla fine di un pranzo speciale, ho servito all’ingegner Nesti (il ...