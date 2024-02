Gaeta De Vizia Transfer e parcheggio ex-stazione ferroviaria | i temi in Commissione Controllo e Garanzia

Tv2000, venerdì 2 febbraio, Festa della Presentazione del Signore, trasmette in diretta alle ore 17.30, la messa presieduta da Papa Francesco nella basilica di San Pietro per la XXVIII Giornata mondia ...Ancora per un anno sospendere i dazi e le quote di importazione sulle esportazioni ucraine nell’Ue, rafforzando la protezione dei prodotti agricoli sensibili dell’Ue: è quanto propone oggi la Commissi ...GAETA – Qualcuno sta già pensando (ironicamente) di introdurre il pagamento di un biglietto – il cui incasso andrebbe devoluto veramente per finanziare il centro di diagnostica presso l’ospedale “Mons ...