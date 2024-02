Furgone investe un cinghiale | Silvia muore in modo tragico Come è successo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 4 febbraio 2024) Nella notte tra sabato 3 e domenica 4 febbraio, la quiete della Statale 589, nel tratto che collega Ginosa a Ginosa Marina, in provincia di Taranto, è stata tragicamente interrotta da un grave incidente stradale che ha visto coinvoltaBastelli, 45 anni, la cui vita è stata spezzata inimprovviso e. Il fatale evento è stato causato dalla presenza di unsulla carreggiata, un pericolo non raro nelle strade che attraversano le aree rurali e boschive della regione. Secondo le ricostruzioni effettuate dai quotidiani locali, l’animale è stato inizialmente colpito da unFord Transit. L’impatto ha causato la morte immediata del, lasciando il suo corpo in mezzo alla strada. L’autista delha fermato il veicolo sul ciglio ...