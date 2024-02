Frosinone-Milan la moviola de La Gazzetta | “Giusto assegnare il rigore”

(Adnkronos) – Vittoria in rimonta per il Milan che si impone 3-2 sul Frosinone allo Stirpe. La squadra di Pioli, passa per prima in vantaggio, ma ... ()

Il Milanè uscito dal campo del Frosinone con tre punti essenziali ...Proprio della partita del Milan ha parlato l’opinionista Paolo Condò, che si è espresso ai microfoni di Sky Sport al termine del ...Stampa Il Milan fatica, ma vince a Frosinone in rimonta nel segno dei suoi centravanti. I rossoneri passano in vantaggio al 17' con Giroud, bravo a sfruttare un cross al bacio di Leao. I padroni di ca ...Come scrive Alberto Polverosi sul Corriere dello Sport - Stadio: "Così non va bene. Non è andato bene il mercato, non vanno bene i risultati, non va bene il gioco e non vanno ...