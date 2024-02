Frosinone-Milan | Giroud è immortale | a lui l’MVP della gara

(Adnkronos) – Vittoria in rimonta per il Milan che si impone 3-2 sul Frosinone allo Stirpe. La squadra di Pioli, passa per prima in vantaggio, ma ... ()

Un'impresa sfiorata e poi sfumata sul più bello. Il sogno del Frosinone di battere il Milan dura sette minuti. Il gol siglato al 65' da Mazzitelli, che ribalta l'iniziale svantaggio, manda in estasi ...Anche il Milan batte 3-2 in rimonta il Frosinone. Gli uomini di Pioli consolidano così il terzo posto in classifica, portandosi almeno per una notte, a -4 dalla Juve e a -5 dall’Inter. Come a Udine ...In attacco il nuovo acquisto Noslin, già lanciato dal 1' contro il Frosinone. NAPOLI (4-3-3): Gollini ...Dopo la gara interna contro il Verona, l’11 febbraio ci sarà Milan-Napoli a San Siro.