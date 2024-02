Frascatore | “Vittoria importante | bravi a saper soffrire”

(Di domenica 4 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Bisogna. Anzi, credo queste partite diano una spinta in più. I ragazzi mi hanno accolto subito alla grande. Mi sono trovato benissimo. Mi hanno accolto alla grande. Gli allenamenti sono intensi, come piacciono a me. Sono motivato”. Parla così nel post gara, Paolo. “Nasco terzino quindi ho di mio la fase di spinta – afferma – Devo leggere quando salire e quando no. Nel primo tempo loro mi concedevano un po’ più di spinta”. “Era una partita difficilissima – sottolinea– Nel secondo tempo erano aggressivi ma ci hanno concesso la profondità. Bravo il Monopoli a crederci, noi a. Il carattere e il fattore mentale sono la base. Oggi è stato un bel segnale per tutti noi dopo una settimana particolare”. L'articolo proviene da ...

Vittoria di peso per il Messina di Giacomo Modica, intervenuto in conferenza per commentare il 3-2 contro la Virtus Francavilla: “Abbiamo giocato i primi quindici minuti davvero ...Tutto pronto per la diretta di Avellino-Sorrento, gara valevole per la 23esima giornata del Girone C di Serie C ...Al bivio della 23esima giornata, l'Avellino di Michele Pazienza incrocia il lanciatissimo Sorrento di Vincenzo Maiuri con l'obbligo di proseguire per la strada della vittoria.