Francesco Piccolo e Stefano Bandecchi credono che i femminicidi siano causati dal fatto che l' uomo sia un irriducibile animale | incapace per natura di trattenere la rabbia in certe condizioni

(Di domenica 4 febbraio 2024) Antonella Baccaro (foto di Carlo Furgeri Gilbert). «Si vous avez le ton, vous avez tout» recita un aforisma di Emil Cioran. Ed è proprio vero: a volte è questione di toni. O tutt’al più di come si scelgono le parole. Prendiamo quelle che escono a rotta di collo dalla bocca del sindaco di Terni,, a spiegazione dei. «Il problema – ha detto – è che le donne oggi sono diventate uomini (…). E gli uomini sono diventati un po’ donne: sono fragili». E il giornalista: «Ma questo cosa c’entra con la violenza di genere?». Risposta: «C’entra perché gli uomini, secondo me, in questo momento vivono la loro vita contro, e quindi in certi casi sbroccano». I casi cui si riferisce il sindaco sono quelli in cui le donne affermano se stesse ma «agli uomini non va». Ora prendete ...