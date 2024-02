Francesca Montereali primo questore donna della provincia | «Pesaro bella città | anno speciale Attenzione su furti e spaccio»

Pesaro , 25 gennaio 2024 – Si chiama Francesca Montereali . Sarà il nuovo questore di Pesaro e Urbino a partire dal Primo febbraio prossimo, in ... (ilrestodelcarlino)

PESARO Furti e spaccio nel mirino del nuovo Questore. Francesca Montereali è la prima donna ad assumere questo ruolo nella provincia di Pesaro Urbino. Ieri ha incontrato la stampa e ha sottolineato: ..."Mi ha colpito l'affiatamento tra le varie forze di polizia, non potremo che lavorare bene", ha detto la nuova questora della Capitale italiana della cultura 2024 ...