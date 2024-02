Formazioni ufficiali Napoli-Verona | le scelte dei due tecnici

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di domenica 4 febbraio 2024) per il match di Serie A in programma alle 15:00 Comunicate ledi, match valido per la 24esima giornata di Serie A ed in programma alle 15 al Maradona.(4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. All. Mazzarri. HELLAS(4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Coppola, Dawidowicz, Cabal; Serdar, Duda; Lazovic, Suslov, Folorunsho; Noslin. All. Baroni.