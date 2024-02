Formazioni ufficiali Inter-Juventus | le scelte dei due allenatori

(Di domenica 4 febbraio 2024) Alle 20.45 andrà in scena il derby d’Italia tra. Ecco ledi Inzaghi ed Allegri Alle 20.45 andrà in scena il derby d’Italia tra, valido per la 23esima giornata del campionato di Serie A. Ecco ledi Inzaghi ed Allegri.(3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. Allenatore: Inzaghi.(3-5-2): Szczesny, Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Yildiz, Vlahovic. Allenatore: Allegri.

Inter-Juventus in campo tra poco per la partita della 23ª giornata del Campionato Italiano di Serie A TIM. Fischio d’inizio alle ore 20:45 a Milano ... (inter-news)

Momento della verità per il campionato italiano? La domanda è legittima visto che Inter e Juve si sono ritagliate il ruolo di uniche contendenti per ... (infobetting)

Luci a San Siro per il posticipo della 23ª giornata. Inter e Juventus si affrontano per contendersi punti fondamentali per la lotta Scudetto: nerazzurri a +1 e con una gara da recuperare che cercano ...Inter (13) e Juventus (12) sono le due formazioni che hanno collezionato il maggior numero di clean sheet e che, in generale, hanno subito meno tiri nello specchio della porta (60 i nerazzurri, 61 i ...