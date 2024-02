Formazioni ufficiali Atalanta-Lazio | le scelte dei due allenatori

(Di domenica 4 febbraio 2024) Alle 18.00 andrà in scena il match di Serie A tra. Ecco ledi Gasperini e Sarri Alle 18.00 andrà in scena il match di Serie A tra. Ecco ledi Gasperini e Sarri.(3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic; Miranchuk, De Ketelaere. Allenatore: Gian Piero Gasperini.(4-3-3): Provedel; Lazzari, Romagnoli, Gila, Marusic; Guendouzi, Rovella, Vecino; Isaksen, Immobile, Felipe Anderson. Allenatore: Maurizio Sarri.

Atalanta-Lazio infiamma il pomeriggio di oggi con la sfida che vale per l'accesso in Champions. Entrambi i club, infatti, vogliono puntare al quarto posto e devono cotninuare a vincere in ...ATALANTA LAZIO FORMAZIONI UFFICIALI - La Lazio sta per scendere in campo al Gewiss Stadium contro l’Atalanta. Ecco ...A Bergamo Atalanta e Lazio si giocano uno scontro diretto in zona Champions League che promette gol e spettacolo. Ecco le formazioni ufficiali: ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, ...