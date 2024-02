Floriano Omoboni | un «vulcano» in montagna

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di domenica 4 febbraio 2024) Ci sono persone che nella vita hanno fatto una cosa sola e ci sono persone che invece di cose ne fanno mille e più e a cui forse una vita sola non basta.è di sicuro appartenente a questa seconda categoria, anzi, ad ascoltarlo raccontare la sua vita si capisce bene che potrebbe essere il massimo esempio di questo gruppo di persone sempre alla ricerca, sempre in avanti. «In effetti è così. Fermo proprio non ci so stare» ci racconta mentre si sposta da unaall’altra in quello che è solo l’ultimo ambiente che racconta con i suoi programmi tv. «Si, sono programmi miei in tutto e per tutto. Ho cominciato con la tv diversi decenni fa ma ho capito in fretta che il tempo delle grandi produzioni interne stava finendo. Bisognava farsi le cose da se e poi proporle alle emittenti cui certi contenuti servono come il pane. ...