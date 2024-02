Fiumicino | cambio di viabilità in via delle Orate | ecco quando

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

, 4 febbraio 2024- Dopo un sopralluogo, da parte dell'Ufficio tecnico dell'Area LL.PP. e Manutenzione Urbana, eseguito presso la Scuola asilo nido "Foce Micina" in Via della Foce Micina n. 57,è emersa la necessità di eseguire diverse lavorazioni sia per la messa in sicurezza dell'area esterna della scuola che per la fruizione della stessa. Si è resa necessaria una disciplina di traffico provvisoria, di fermata e restringimento di carreggiata, dal giorno 05/02/2024 fino a fine lavori, dalle ore 07:30 fino alle ore 16:30, nei seguenti tratti stradali: Viaangolo Via del Pesce Persico, nel tratto successivo al parcheggio riservato disabili, fino al palo di pubblica illuminazione per una lunghezza complessiva di circa 10,00 m.