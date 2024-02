Fiorentina | addio al grande Kurt Hamrin L’ultimo volo di “Uccellino”

(Di domenica 4 febbraio 2024) Firenze, 4 febbraio 2024 – Alle soglie dei 90 anni (li avrebbe compiuti il 19 novembre prossimo) ci ha lasciati, vera e propria leggenda viola (e non solo). Con 208 reti su 362 gare ufficiali disputate (tra campionato e coppe)è il miglior marcatore della storia dellae fino all’avvento di Batistuta era anche il miglior goleador viola in Serie A. Proprio Batigol con i suoi 152 gol lo ha superato di una rete. Ma accanto alle doti dicampione, c'erano quelle di una persona straordinaria, generosa e gentile, uno svedese innamorato di Firenze dove decise di abitare anche dopo aver lasciato la maglia viola e dove ha vissuto fino alla fine, accanto alla moglie Marianne. Atleta straordinario, capace di vestire la maglia della sua nazionale nell’hockey su ghiaccio e nel ...

