Finisce 2-0 L’ex capolista Portuali crolla a Barbara

(Di domenica 4 febbraio 2024) MONSERRA 20 MONSERRA: Pigliapoco, Coltorti, Ferrero, Carbone, Pierpaoli, Serpicelli, Morsucci, Calcina (34’st Togni), Brega (21’pt Ubertini), Nardone, Castignani. All. Mancini: Tavoni, Ragni, Tonini, Candolfi, Savini, Severini (24’st Santoni), De Marco (33’st Lucesoli), Sassaroli (18’st Rinaldi), Pascali (6’st Giampaoletti), Mascambruni (24’st Venanzi), Lazzarini. All.Ceccarelli Arbitro: Paoletti di Fermo Reti: 42’pt Nardone su rig., 14’st Ubertini IlMonserra batte icon un gol per tempo. Prova autorevole della truppa di Mancini, pessima invece quella dei "Dockers", nervosi e poco convinti in fase realizzativa. La compagine anconetana dura appena 20 minuti. Decisivo un tocco di mano in area su tiro di Morsucci, l’arbitro non ha dubbi e sanziona la massima punizione: ...