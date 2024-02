Filippo Graziani | chi è la moglie Catherine Poulain | “All’inizio ci andavamo con i piedi di piombo”

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 4 febbraio 2024)è legato alla, la dj e modella: dalla loro unione è arrivato Ludovico, primo figlio della coppia nato il 31 marzo 2023., chi è laOggi il figlio dell’indimenticato Ivansarà ospite a Domenica In, in onda a partire dalle 14:00, dove presenterà il disco postumo del padre pubblicato lo scorso 26 gennaio. Nato a Rimini nel 1981, è il secondogenito di Ivan: appena diciottenne con il fratello Tommy si esibisce nei locali dello stivale arrivando ad aprire i concerti di Negramaro, Morgan, Renato Zero tra i tanti artisti. Lo scorso decenniosi trasferisce negli Stati Uniti dove prosegue la sua attività, sotto ...