FC 24 SBC Icona Base | Tuono o Jolly Invernali a scelta 87+

(Di domenica 4 febbraio 2024) Nuovo appuntamento con le SBC su EA Sports FC 24! Scopriamo insieme premi, requisiti, ed alcune possibili soluzioni della sfida creazione rosa878+ che ha come premio finale un pacchetto contenente una cardThunderstruck o un’Winter Wildcards con valutazione 87 o superiore Anche quest’anno cercheremo, durante tutta la stagione, di tenere traccia di tutte le SBC fornendovi informazioni sui requisiti per completarle, sui premi che si possono ottenere e su alcune delle possibili soluzioni! Ricordiamo che in molti casi è più convienente provare ad utilizzare le carte che si hanno all’interno del proprio club, prendendo spunto dai giocatori ...

L'arrivo dei TOTY ha definitivamente mandato in visibilio i giocatori di EA Sports FC 24. Le squadre dell'anno hanno portato, come sempre, tantissimi ...obiettivi e SBC, pensate anche e soprattutto per permettere ai giocatori di ottenere nuovi atleti per il proprio team. Tra icone TOTY, menzioni d’onore e via dicendo, le versioni speciali di alcuni ...Scopriamo come completare la SBC Homare Sawa rilasciata durante i TOTY di FC 24 che permette di ottenere la card in versione Icona TOTY della calciatrice giapponese Anche quest’anno cercheremo, ...