Favola della domenica – I libri parlanti

(Di domenica 4 febbraio 2024) C’era una volta un ragazzino di nome Serafino che amava molto leggere. Aveva deciso che da grande sarebbe diventato uno scrittore. Un giorno, si recò alla biblioteca comunale: “Vorrei un libro che racconti una bella storia”. “Vieni con me” disse la bibliotecaria. Si spostarono in un corridoio in cui scaffali altissimi erano ricolmi diillustrati. A un tratto tre di essi caddero a terra. “Siamo alle solite” esclamò la donna. “Questihanno vita propria. Appena vedono un bambino cadono a terra”. “Perché?” “Vogliono essere presi a tutti i costi”. Incuriosito, Serafino li raccolse e li portò a casa. ‘Forse sonoincantati’ pensò. Aprì il primo. Dalle pagine uscirono tante mongolfiere colorate. Aprì il secondo; una serie di fate, folletti ed elfi fecero la loro comparsa elevandosi in aria. Dal terzo, si materializzarono ...