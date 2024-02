Fatti da parte brunch | adesso è il momento del brinner

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di domenica 4 febbraio 2024) Il concetto di "" nasce nel 1890, quando gli studenti universitari britannici inventano il termine per l'abitudine di "fare più tardi la prima colazione domenicale". Un pasto da consumare in tarda mattinata per riparare le bevute del sabato sera. Breakfast + lunch =L'English Breakfast, a base di cibi proteici e grassi come pancetta, salsicce, uova (all'occhio di bue, in camicia o strapazzate), pomodori grigliati, funghi trifolati, pane tostato, sanguinaccio e fagioli in umido, è una panacea per alleviare i postumi della sbornia. Nel tempo iloltreoceano è diventato sinonimo di un pasto da consumare fuori casa la domenica, senza fretta e fra amici, a base di un assortimento di cibi tipici della colazione con forte accostamento di dolce e salato. Via libera quindi a pancakes, french toast o waffle irrorati di ...