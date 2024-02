FantaSanremo 2024 | cos’è e come funziona il gioco che ha conquistato tutti

Leggi tutta la notizia su 2anews

(Di domenica 4 febbraio 2024) Da martedì 6 febbraio torna, ilbasato sul Festival della canzone italiana: ecco il regolamento e tutto ciò che c’è da sapere. Conto alla rovescia per Sanremo, in programma dal 6 al 10 febbraio, e riflettori accesi, per gli appassionati, anche sul, ilbasato sul Festival della canzone