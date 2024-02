FANTACALCIO – Napoli-Verona | gol di Ngonge o autogol di Dawidowicz? La decisione della Lega

(Di domenica 4 febbraio 2024) Dubbi, e non pochi, alper quanto riguarda il gol diin. La rete dell’ex, valida per il momentaneo 1-1, è stata assegnata in un primo momento dallaSerie A all’attaccante azzurro, ma c’è la possibilità che si tratti invece didel difensore dell’Hellas, Pawel: c’è infatti la deviazione netta, e bisogna capire se il tiro era destinato verso lo specchio, e allora è gol di, o fuori, e in tal caso è autorete. A breve laufficiale e definitiva. SportFace.

Roma - Napoli è il big match delicatissimo in zona Champions in questo turno di Serie A: scopri quali azzurri schierare al Fantacalcio . Non è ... (spazionapoli)

"Il Napoli torna alla vittoria al Maradona contro il Verona con i gol di Ngonge e di Kvaratskhelia. Tante occasioni per gli azzurri in una partita rimontata dopo essere andati sotto di un gol. I cambi ...Luca Marelli, moviolista di DAZN ed ex arbitro, ha parlato del contatto tra Cabal e Kvaratskhelia in Napoli-Hellas Verona Luca Marelli, moviolista di DAZN ed ex arbitro, ha parlato del contatto tra ...Napoli-Verona è il match delle 15 della 23esima giornata di Serie A e per entrambe le squadre è già una partita di vitale importanza. Il club azzurro, con una partita da recuperare, è in piena corsa p ...