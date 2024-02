Facebook in 20 anni ha rovinato il mondo

Gli aggiornamenti inutili scritti in terza persona (ma perché?), i test per capire “Quale My Little Pony sei?” e le ore perse su Farmville che ... (wired)

«Chi te l?ha detto?». «L?ho letto su Facebook ». Per qualche anno - e in parte ancora oggi - il social network fondato esattamente vent?anni fa da ... (quotidianodipuglia)

È questo l’aggiornamento dell’assessore alla cultura Carlo Verona sulla stato del fu cinema San Biagio, chiuso da oltre cinque anni, per tutta la durata della legislatura. Per il cinema San Biagio con ...Dopo quattro anni di lavori risorge il quartiere Garibaldi della cooperativa La Benefica. Interventi strutturali, energetici, abbattimento di barriere architettoniche per una spesa di 3.600.000 euro.Due giovani atleti di San Donato Milanese, Zoe Bianchi e Pietro Rota, sono stati scelti come portabandiera per l'Italia alle Olimpiadi giovanili invernali in Corea del Sud. Hanno concluso al decimo ...