Facebook fa 20 anni ed è più potente di un Governo

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di domenica 4 febbraio 2024) Un bilancio complesso e contrastato quello che si può fare dei primi vent’di, compiuti il 4 febbraio. Lo stesso fondatore e amministratore, l’ormai milionario Mark Zuckerberg (che nel 2004 aveva 20) non lo ha passato nel migliore dei modi. Il 31 gennaio si è visto costretto dal Senato americano a chiedere scusa a un gruppo di famiglie di ragazzi e ragazze che sono morti suicidi, o sono stati vittime di abusi sessuali, a causa dell’uso del suo social media negli Stati Uniti. Si può immaginare come si sia consolato. Il giorno dopo sono emersi i dati finanziari delle sue aziende social per l’ultimo trimestre del 2023: hanno triplicato gli utili a 14 miliardi di dollari. E il fatturato è cresciuto del 25%. In Senato le scuse del Ceo (amministratore delegato) di Meta (la corporation che possiede ...