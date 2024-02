“Faccio un casino | vi avverto” Varrese | il pubblico del Grande Fratello chiede la squalifica

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di domenica 4 febbraio 2024), Massimilianoancora una volta nell’occhio del ciclone. Sicuramente l’attore è stato ed è uno dei protagonisti indiscussi di questa edizione. Nel bene e nel male Max riesce sempre a catturare l’attenzione – o le critiche – del. Anche durante uno dei momenti più scioccanti del reality il comportamento diha generato polemiche. Nelle ultime ore, infatti, Giuseppe Garibaldi ha avuto un malore. Fortunatamente sembra si sia trattato solo di uno svenimento e le condizioni di salute del concorrente ora appaiono buone. Tuttavia quando è successo in tanti si sono spaventati, mentre Massimilianosi è messo a tagliare i capelli in bagno: “In casa tutti preoccupati e sconvolti per Giuseppe e questo soggetto si taglia i capelli in bagno con tutta ...