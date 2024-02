Fabbian | «Modello? Gioca nell’Inter! Un piacere allenarmi con lui»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 4 febbraio 2024)ha unnell’Inter. Il centrocampista del Bologna, andato in gol questa sera nella vittoria per 4-2 contro il Sassuolo, lo rivela in un’intervista rilasciata a DAZN. LA COPIA – Giovanniprosegue la sua ottima prima stagione in Serie A. Il centrocampista del Bologna, a segno nel 4-2 al Sassuolo, indica in uno dell’Inter iltore a cui si ispira: «Un? A me piace molto Nicolò Barella. Ho avuto ildicon lui e di vederlo da vicino, questo credo faccia la differenza perché ti rendi conto di quanto siano forti questi calciatori. Poi sono giovane e cerco di prendere il più possibile e di assorbire più cose possibili». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è ...