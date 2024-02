F1 | Mercedes | il 2024 deve essere l’anno della riscossa

(Di domenica 4 febbraio 2024) Le ultime due stagioni di Formula 1 sono state discretamente noiose da seguire ai fini delle classifiche che sono emerse. Il grandissimo lavoro messo in pista dalla Red Bull ha annichilito senza appello tutte le rivali del Circus trasformando antichi brand dominanti in docili agnellini da governare senza troppe difficoltà. È accaduto alla McLaren e alla Ferrari, ma il boccone più amaro da digerire lo ha dovuto mandare giù lache con Lewis Hamilton (che dal 2025 sarà un pilota di Maranello) aveva colonizzato le vaste terreF1 primaribellione del Toro. Di fronte alla nuova forza di Max Verstappen, arrivato al terzo titolo mondiale consecutivo, il leggendario corridore inglese si è dovuto svestire, rapidamente, dai panni di leadercategoria dividendosi le briciole con gli altri piloti. Il ...

La scelta che risulta più logica, è il passaggio in Mercedes, andando ad affiancare George Russell. Lo spagnolo è un gran lavoratore e sviluppatore, molto apprezzato dai tecnici di tutte le squadra in ...Ogni squadra di Formula 1 vuole assumere il miglior pilota. Nessuno nega che al momento si tratti di Max Verstappen. La Red Bull Racing ha l'olandese sotto contratto fino alla fine del 2028, ma second ...