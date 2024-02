F1 | la Ferrari torna dai test Pirelli del Montmelò con novità importanti sul consumo delle gomme

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 4 febbraio 2024) La stagione 2023 dellaè stata contraddistinta da un grosso problema: ileccessivo. Un vero e proprio tallone d’Achille per le vetture di Maranello, che segnava un gap notevolissimo rispetto alle Red Bull che, da quel punto di vista, apparivano di un altro pianeta. Un neo che i tecnici del team del Cavallino Rampante hanno fatto di tutto per risolvere in vista della nuova annata. Il 2024, che vedrà all’opera la nuova SF-24, deve assolutamente iniziare dal miglioramento sotto questo punto di vista. Mancano ancora diversi giorni alla presentazione ufficiale della vettura che sarà messa in mano a Charles Leclerc e Carlos Sainz, ma le prime notizie positive sembrano già in arrivo per la scuderia emiliana. Nei giorni scorsi, infatti, sono arrivati riscontri interessanti dai...