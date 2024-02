F1 | Alesi | “Sainz avrà altre offerte per continuare dopo la Ferrari”

(Di domenica 4 febbraio 2024) L’ex pilotaJeanha commentato sul Corriere della Sera la situazione della scuderia di Maranello, con l’ingaggio di Lewis Hamilton che dal prossimo anno sostituirà Carlosstesso infatti ha vissuto lo stesso contesto nel 1995, quando lasciò laper lasciare spazio a Michael Schumacher, per cui empatizza con il pilota spagnolo: “L’atteggiamento e le prestazioni cheha avuto in questi anni sono più che positive, direi addirittura sorprendenti. Lui è un vero gentiluomo degli sport motoristici, l’ha dimostrato con la sua competitività e disciplina. Attualmente però si trova in una posizione scomoda e immeritata“. L’ex pilota francese ha poi concluso: “Sono convinto che troverà nuove opportunità perin Formula 1, tenendo ...

