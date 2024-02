Ex Ilva | indotto | svolta Aziende “salve in caso di commissariamento” | il decreto rassicura Aigi | crediti | prosoluto nel provvedimento Interlocuzione fino all' alba di oggi

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di domenica 4 febbraio 2024), che raggruppa quattro quinti delledell’Acciaierie d’Italia, dà un’informazione importante per quelle imprese. Ildel Consiglio dei ministri, pubblicato venerdì in Gazzetta Ufficiale, contiene all’articolo 3 una formula ritenutante per l’indidell’ex. È la formula della cessionedi talicon garanzia Sace, frutto di un’intrrlocuziojlne “proseguitaall’di”. È unarispetto alle veementi proteste degli ultimi giorni. Il presidente di, Fabio Greco, ringrazia il ministro Adolfo Urso ed i tecnici del ...