Estra Pistoia-Olimpia Milano | Lega Basket A | ultime e diretta TV

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 4 febbraio 2024) Questa sera alle 19, al PalaCarrara, l’ospita l’nella gara valida per la diciannovesima giornata del campionato diA. Una sfida che si preannuncia interessante ma che vede gli ospiti come favoriti sia in termini di classifica che per quanto riguarda il momento di forma attraversato. In campionato infattinon perde da fine dicembre e spera di mantenere questa linea, mentre i toscani si trovano in un periodo un po’ altalenante. Ecco dunque quali sono lenovità e dove vedere intelevisiva il match...