Escursione al Parco del Conero | cade e si ferisce sul sentiero | arriva l’eliambulanza

(Di domenica 4 febbraio 2024) Ancona, 4 febbraio 2024 – Gita sulcon il marito e i familiari, ma leie sialla caviglia:. È accaduto oggi pomeriggio, verso le 14, quando una donna di 64 anni, dopo aver deciso per un’sugli stradelli deldel, è caduta rovinosamente a terra sul301. Immediata la chiamata del marito al 112 Nue, il numero unico di emergenza. Da Torrette, si è alzata in volo, data la difficoltà nel raggiungere un punto alquanto impervio. Pare che la donna stesse passeggiando tranquillamente con il coniuge. Evidentemente, la bella giornata li aveva invogliati ad uscire. Poi, il tragico epilogo. Sul posto, in Riviera, anche i vigili del fuoco e un ...