Esce di casa e scompare | 58enne trovato senza vita

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di domenica 4 febbraio 2024) Vigili del Fuoco di Arezzo sono intervenuti questa notte in Loc. Le Poggiola per ricerca di una persona dispersa su richiesta dei Carabinieri, che avevano ricevuto la denuncia di scomparsa di un uomo di circa 58 anni. Dalle prime indicazione l’uomo era uscito diper una passeggiata ma dopo alcune ora non vi aveva fatto ritorno. I Vigili del Fuoco sono intervenuti con una squadra, un UCL (Unità di Comando Locale) con personale TAS (Topografia Applicata al Soccorso) e droni dotati di termocamera per ricerche notturne e Lifeseeker, tecnologia per rintracciare i telefono cellullari. Dopo alcune ore il corpo del disperso è stato ridal personale dei Vigili del fuoco e Carabinieri sulle coordinate del cellulare individuate dal drone dei Vigili del Fuoco. Sul posto anche personale 118 che ha constatato il decesso della persona e Misericordia di ...