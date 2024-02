Eredivisie | 20 giornata | il Feyenoord vince e accorcia sul Psv fermato dall’Ajax | bene il Twente

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di domenica 4 febbraio 2024) Con due scontri diretti fra le prime 5 in classifica, la ventesimadiprometteva sommovimenti in classifica Con due scontri diretti fra le prime 5 in classifica, la ventesimadiprometteva sommovimenti in classifica. Se non per le posizioni, ognuna protetta a distanza da chi sta vicino, ci si aspettava qualcosa nei rispettivi distacchi. Alla vigilia il quadro era il seguente: Psv imprendibile a quota 55;43;38; AZ Alkmaar 35; Ajax 34. Poiché da quest’anno anche la terza potrà accedere ai preliminari di Champions, è chiaro che se la questione del titolo è praticamente risolta, la lotta per chi andrò nella grande Europa è più che mai viva. Ecco cosa è successo, in ordine di apparizione, nel corso del weekend. 1) ...