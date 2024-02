Erdogan si fa un partito in Germania

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di domenica 4 febbraio 2024) Con l'avvicinarsi delle elezioni europee di giugno, un nuovosi è formato in, denominato Dava, con forti legami con ilnazionalista AKP (Giustizia e Sviluppo) del presidente turco Recep Tayyip. Il ramo tedesco di questo movimento è chiamato Alleanza Democratica per la Diversità e il Rinnovamento. I principali candidati, tutti uomini, hanno background politici legati all'AKP o alle sue organizzazioni affiliate e alla Fratellanza musulmana. Tra di essi, il medico di Amburgo Mustafa Yoldas è noto al Ministero federale degli Interni per il suo sostegno a Hamas e organizzazioni ad esso vicine. In testa alla lista c'è anche il medico Ali Ihsan Ünlü di Bad Eilsen in Bassa Sassonia, funzionario dell'organizzazione turca Ditib. Completano il quartetto l'avvocato di ...