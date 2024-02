Era un grande | Paolo precipita dalla montagna | un volo di 300 metri

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 4 febbraio 2024) Tragedia in alta: l’italianoRoasio, 52 anni, è mortondo da trecentodi altezza. Stava attraversando un sentiero a Larche, in Francia, nell’Ubaye Transalpina, poco distante dal Colle della Maddalena, in direzione della Provenza. Roasio era originario di Verzuolo, in provincia di Como, e lavorava all’Alstom Ferroviaria di Savigliano. In paese, però, era conosciuto come vignettista. Da più di vent’anni erano sue le caricature pubblicate dal Corriere di Savigliano.Leggi anche: Addio al campionissimo Kurt Hamrin Com’è mortoRoasioRoasio stava svolgendo un‘escursione scialpinistica verso la Tete de Fer, a circa duemiladi quota, insieme a una cordata di amici. La cornice di neve su cui si era inoltrato ha ceduto ...