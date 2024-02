Equitazione | lo svizzero Steve Guerdat sbanca Bordeaux nella prova di salto a ostacoli

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 4 febbraio 2024) La tappa di FEI Jumping World Cup 2023-2024 ditenutasi a, in Francia, ha consegnato il suo vincitore alla storia di questa stagione. Andiamo a vedere come sono andate le cose sul campo di gara transalpino. A imporsi è stato loche, nel jump-off a percorso netto, si è messo tutti alle spalle totalizzando il tempo di 40.34 in sella a Is-Minka precedendo la francese Jeanne Sadran, seconda col crono di 41.75 montando Dexter de Kerglenn, e il britannico Harry Charles, terzo con il suo cavallo Sherlock con un totale di 42.81. In casa Italia, invece, c’è da registrare il 17esimo posto di Lorenzo De Luca, in sella a F One USA: tempoprima fase di 69.35 condito però da 8 penalità.classifica generale della Western European League della ...