Empoli e Genoa si sfidano in un pareggio senza gol

(Di domenica 4 febbraio 2024)(3-4-2-1): Caprile 7; Ismajli 6.5, Walukiewicz 6, Luperto 7; Bereszynski 5.5 (8’ st Cacace 6), Maleh 6, Grassi 6 (26’ st Kovalenko 6), Gyasi 5.5; Zurkowski 5.5 (26’ st Destro 6), Cambiaghi 6.5 (40’ st Fazzini sv); Cerri 6 (8’ st Cancellieri 6). Allenatore: Nicola 6(3-5-2): Martinez 6; De Winter 5, Bani 6.5, Vasquez 6.5; Sabelli 6.5 (31’ st Martin 6), Frendrup 6, Badelj 5.5, Malinovskyi 6 (1’ st Ekuban 6), Spence 6; Gudmundsson 6, Retegui 5.5 (32’ st Vitinha 6). Allenatore: Caridi 6 (Gilardino squalificato) Arbitro: Feliciani di Teramo 6 Note: espulso De Winter () al 47’ st per doppia ammonizione. Ammoniti: Walukiewicz, Cambiaghi, De Winter, Sabelli. Angoli: 6-6. Recupero: 1’ pt, 3’ st.

Il colpo di testa dell'inglese salvato sulla linea. Anche Gudmundsson va vicino al gol, mentre Martinez mantiene inviolata la propria porta. Contro il Genoa finisce 0-0. Palo di Nicolo' Cambiaghi ad inizio di ripresa. Per gli azzurri, terzo risultato utile di fila.