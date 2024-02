Emanuela Orlandi | parla l’amico di infanzia | “Quella sera ha raccontato una bugia e si è allontanata con un lupo travestito da agnello”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 4 febbraio 2024)dopo 40 anni Pierluigi Magnesio, un amico didi, cresciuto in Vaticano anche lui come la ragazzina scomparsa il 22 giugno del 1983 la cui storia racchiude i misteri più impenetrabili di Italia. Oggi, l’uomo che ha oltre 56 anni, è coetaneo di, e vive all’estero. È andato via dall’Italia ma all’epoca della scomparsa viveva tra le mura leonine “perché mio padre era stato promosso a capotecnico. Mio padre era controcorrente, voleva stare al di fuori dal sistema, non voleva adeguarsi. Non frequentavamo alti prelati. Evito di scendere in dettagli pesanti”. Pierluigi era molto legato ad, si erano conosciuti quando avevano dieci anni. Andavano insieme all’ACR (Azione Cattolica dei Ragazzi, ndr). Si incontravano per rientrare a casa prima delle ...