Emanuel Lo | “Io e Giorgia abbiamo provato tanto a diventare genitori”

Leggi tutta la notizia su diredonna

(Di domenica 4 febbraio 2024)Lo è attualmente in Tv in veste di insegnante di ballo di Amici, ma è inevitabilmente noto anche per la lunga storia d’amore con, da cui ha avuto un figlio, Samuel. Il rapporto tra i due è davvero lunghissimo, ma è stato attraversato anche da crisi piuttosto pesanti, una in particolare, ma il periodo che i due hanno trascorso separati ha permesso loro di capire quanto fosse forte il loro sentimento. “Sono 20 anni che stiamo insieme – ha sottolineatoLo a Silvia Toffanin, ospite di Verissimo nella puntata andata in onda domenica 4 febbraio 2024 – Metà della mia vita dedicata a lei.vissuto tutte le fasi della coppia, negative e positive. Io eci siamo lasciati più di una volta per motivi personali ma anche di coppia. Ci siamo lasciati anche per periodi lunghi, ad ...