Emanuel Lo | chi è il compagno di Giorgia | ” Ci siamo anche lasciati per un periodo | non ci siamo fatti mancare niente”

(Di domenica 4 febbraio 2024) Pseudonimo die Lo Iacono,Lo è indella cantanteTodrani. Scopriamo qualche curiosità sul ballerino e professore di Amici di Maria De Filippi.Lo, chi è ildie professore di Amici Ph: SpettagolandoLo nasce l’11 luglio 1979 a Roma, sotto il segno del cancro. Appassionato di musica e danza fin da piccolo, quasi subito ha iniziato a studiare a scuola di danza e suonare la chitarra; una curiosità sul ballerino e artista è che èautore di brani famosissimi.Lo ha iniziato a lavorare nei corpi di ballo televisivi negli anni ’90 in show celebri della Rai e di Mediaset accanto a Raffaella Carrà e Lorella Cuccarini e Fiorello. Ma, non solo; ...

Kledi Kadiu ospite oggi (domenica 4 febbraio) assieme a Emanuel Lo, a Verissimo. I due ballerini legatissimi si racconteranno in un'intervista inedita. La sua storia è comune a ...Artista poliedrico, capace di eccellere nel canto come nella danza, Emanuel Lo sarà ospite oggi nel salotto di Verissimo, programma televisivo targato Mediaset condotto da Silvia Toffanin, ...