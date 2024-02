Email da sconosciuti | come provare a risalirvi | i passaggi

(Di domenica 4 febbraio 2024) Se si ricevono una o piùda indirizzi, ecco quali sono idaper: cosa c’è da sapere Potrebbe capitare di ricevere unada indirizzo, bollata quindianonima, poiché non è nota l’identità del mittente. Un messaggio che potrebbe avere magari un tono strano tanto da spingere l’utente a domandarsi di chi possa trattarsi. In tal caso, qualora si vogliaa risalire ad una mail anonima, vi sono alcuni dadaa mettere in pratica.daa risalire all’identità anonima – informazioneoggi.itOccorre in primo luogo premettere che i ...

Inoltre, le truffe via email o messaggio possono includere offerte eccessivamente ...per garantire questa protezione è bloccare i messaggi provenienti da account sconosciuti e non identificati.Incontro in Comune a Sarzana con i rappresentanti della polizia per mettere in guardia i cittadini. Mai fidarsi degli sconosciuti, soprattutto se propongono investimenti finanziari a interessi stratos ...